توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة 1 مارس في ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر حول حالة الطقس ليوم الجمعة 1 مارس ان تشهد اجواء مناطق الشمال الغربي والخليج اجواء مشمسة في اغلب الاوقات بينما تشهد اجواء مناطق الشمال الشرقي استمرار البرودة مع احتمال تساقط امطار خفيفة.

وفيما يلي طقس الجمعة 1 مارس 2019 في مختلف مناطق ليبيا:

يسيطر على طقس مناطق الشمال الغربي والخليج اجواء مشمسة في اغلب الاوقات الي ظهور بعض السحب والرياح غربية هادئة الي خفيفة السرعة درجات الحرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 17 الي 19 درجة ومابين 12 الي 14 درجة علي مرتفعات الجبل الغربي البحر هادي الي خفيف الموج ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.25 الي 0.75 متر.

بينما يشهد طقس مناطق الشمال الشرقي استمرار الاجواء باردة قليلا مع سماء قليلة السحب احتمال سقوط امطار خفيفة علي مناطق الجبل الاخضر والرياح غربية الي شمالية غربية خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 15 الي 17 درجة ومابين 10 الي 13 درجة علي مرتفعات الجبل الاخضر البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب ارتفاع الموج لايتجاوز 1.25 متر.

بينما يخيم على طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة مع سماء مغيمة علي مناطق الجنوب الغربي والحمادة قد ترافقها امطار خفيفة في فترة المساء الرياح خفيفة الي معتدلة السرعة قد تنشط علي مناطق الجنوب درجات الحرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 18 الي 26 درجة. والله اعلم.

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