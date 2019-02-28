الحرس الرئاسي: لا علاقة لنا بالتجاذبات السياسية

نفى الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أي علاقة له بالتجاذبات والصراعات السياسية، مؤكدا عدم انحيازه لأي طرف، أو حضوره لأي اجتماعات من قبل منتسبيه وآمره الحالي، مبينا أن انحيازه بشكل كامل للوطن.

وجاء ذلك في بيان نشر على موقعه بالفيس بوك، اليوم الأربعاء، بشأن ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات وأخبار وصفها بالمغرضة، تستهدف الحرس الرئاسي وآمره الحالي بشكل خاص.

وأوضح الحرس الرئاسي أن تبعيته للقائد الأعلى للجيش الليبي، ويتلقى تعليماته منه فيما يخص تنفيذ المهام الموكلة إليه، ويتبع رئاسة الاركان العامة ماليا وإداريا، مبينا أنه يعمل وفق التعليمات والقوانين واللوائح المعمول بها في الجيش الليبي.

وبين الحرس الرئاسي أن مهامه محددة وفق قرار القائد الأعلى للجيش الليبي، رقم 136 لسنة 2018م، وأنها تتمحور حول المساهمة في بناء الأمن والاستقرار، حسب البيان.

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