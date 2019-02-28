مقاتلون في حركة تحرير السودان يطالبون حفتر بمستحقات مالية

قال القيادي المنشق عن حركة تحرير السودان صديق مصطفى، إن مقاتلي الحركة أنذروا قائدهم أركو مناوي وأعطوه مهلة زمنية مدتها أسبوعان؛ لدفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية، مقابل مساهمتهم فى الحروب التي قاتلوا فيها ضمن صفوف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الجنوب الليبي مؤخرا.

وأوضح مصطفى وفقا لما نقله عنه المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن زعيم حركة تحرير السودان مناوي، استأثر بالأموال المخصصة لمنتسبي الحركة التى يتقاضونها مقابل قتالهم في ليبيا.

وأضاف القيادي السابق في حركة تحرير السودان، أن حفتر سلم مناوي دعما ماليا ولوجستيا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مناوي تصرف فى الدعم المالى لصالحه، حسب قوله.

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قد عثرت في ديسمبر من عام 2017م على مستندات بمقر الحاكم العسكري للمنطقة الجنوبية، المعين من قبل قائد قوات الكرامة، تقضى بتسهيل حركة قوات العدل والمساواة السودانية بين منطقتى الجفرة وسبها.

وتوضح المستندات أوامر صادرة من آمر غرفة عمليات الجفرة التابع لقوات الكرامة، علي سعد، إلى جميع البوابات ونقاط التفتيش بالمنطقة، تقضي بتسهيل حركة أحد قيادات حركة العدل والمساواة السودانية، صحبة آليات مسلحة من منطقة الجفرة إلى أم الأرانب مرورا بسبها.

وبينت المستندات أوامر من الغرفة ذاتها بتسهيل حركة الخروج، والعودة للقيادى بحركة العدل والمساواة، عبد الماجد سنين، التابع لكتيبة “شهداء زلة” من منطقة زلة، إلى أم الأرانب، صحبة ثلاث آليات وفق المستندات.

كما أوضحت المستندات بعض الأوامر إلى عدة نقاط تفتيش، بتسهيل حركة عددا من السيارات المسلحة التابعة للعدل والمساواة، في مناطق زلة أم الأرانب واو عطار ومرزق، بالإضافة إلى إصدار بطاقات عسكرية للأفراد وتعبئة الوقود لسيارات تابعة للحركة، صادرة من آمر غرفة عمليات الجفرة، المكلف من قائد قوات الكرامة خليفة حفتر.

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