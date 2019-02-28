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تونس تبحث في بنغازي عن أثر الشرابي والقطاري

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وزارة الخارجية التونسية أن فريقا فنيا تونسيا زار ليبيا في إطار التحقيقات الجارية بملف اختفاء الصحفيين التونسيين المفقودين سفيان الشرابي ونذير القطاري، لمحاولة معرفة مصيرهما.

وقالت “الخارجية التونسية” في بيان، الحميس، إن الفريق الفني توجه إلى مدينة بنغازي خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير، لأخذ عينات وراثية جينية قابلة للتحليل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها السلطات التونسية بالتعاون مع نظيراتها الليبية من أجل جمع كافة المعلومات حول مصير الصحفيين المفقودين.

وكان رئيس لجنة الدفاع عن الصحفيين، المحامي سمير بن رجب، أعلن بوقت سابق توجه محامين بهذه القضية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

واتهم “بن رجب” الحكومة التونسية والأطراف السياسية الليبية بالتقاعس في البحث عن المفقودين، مع استمرار قضيتهما لأكثر من 5 سنوات.

يُشار إلى أن الصحفيين سفيان ونذير اختطفا في الثامن من سبتمبر عام 2014 من قبل مجموعة مسلحة أثناء إجرائهما تحقيقاً حول حرس المنشآت النفطية في اجدابيا لصالح قناة فراست التونسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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