صنع الله يشترط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بخروج المسلحين منه

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة مستعدة من الناحية الفنية لرفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، جنوب ليبيا، إلا أن المشكل الأمني يحول دون ذلك، مؤكدا رفعها فور ضمان المؤسسة لسلامة العاملين به.

وكشف صنع الله في تسجيل مرئي، نشرته صفحة المؤسسة على الفيس بوك، عن تسلمه رسالة من اتحاد عمال النفط والغاز، مفادها أن العمال في حقل الشرارة لا يشعرون بالأمان، ولا يستطيعون العمل في ظل وجود الجماعات المسلحة بالحقل، مبينا أن المؤسسة مسؤولة أخلاقيا وقانونيا عن حمايتهم.

ودعا رئيس الوطنية للنفط، كافة الأطراف المعنية وقيادة قوات حفتر، إلى إخراج الجماعات المسلحة من الحقل، موضحا أن رفع حالة القوة القاهرة سيجري فور حدوث ذلك.

وأعرب صنع الله عن أن المؤسسة الوطنية للنفط، تتمتع بعلاقة جيدة مع قوات حفتر بالمنطقتين الشرقية والوسطى، متطلعا إلى علاقة مماثلة في حقل الشرارة.

وعبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن شكره وتقديره لجميع العاملين بالقطاع، لا سيما في الحقول الجنوبية الغربية، لما وصفه بشجاعتهم ومثابرتهم في ظل الظروف الحالية.

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