وصول الشحنة الثانية من خام جوازات السفر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق استلام مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب الشحنة الثانية من المواد الخام لجوازات السفر المقروء آليا، الخميس.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه الخطوة تأتي للرفع من معاناة المواطنين وتسريع عمليات استخراج جوازات السفر للذين لم يحصلوا عليها.

وأكدت الوزارة أن هذه الشحنة تعتبر ضمن شحنات أخرى من المنتظر أن تصل تباعا للمساهمة في إنهاء مشكلة جوازات السفر والصعوبة الحصول عليها.

وكانت مصلحة الجوازات، أعلنت في يناير الماضي، عن التعاقد على 2.2 مليون جلدة خام للجوازات الزرقاء من شركة الدولة النمساوية للطباعة المنفذة.

يُذكر أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا في شهر مارس من العام 2018 يقضي بتخصيص 12.8 مليون يورو لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وذكر الرئاسي في قراره أن المبلغ المذكور تم تخصيصه لصالح شركة الدولة النمساوية للطباعة مقابل توريد المواد الخام للجوازات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية