صحة المؤقتة تتفقد مستشفى مرزق العام وتقدم له الدعم اللازم

سلمت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة شحنة طبية إلى مستشفى مرزق العام، تشمل أدوية ومستلزمات طبية بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، وتقديم كافة أنواع الدعم للقوات المسلحة والقطاع الصحي بمدينة مرزق وما جاورها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوكيل المساعد بوزارة الصحة لمستشفى مرزق، للوقوف على أوضاعه واحتياجاته.

وعقب الجولة اجتمع وكيل الوزارة مع مدير المستشفى، وعدد من مسؤولي الصحة في إطار متابعة القضايا الخدمية وتدارس الحلول التي من شأنها الوصول بالمستشفيات والمراكز الصحية في الجنوب إلى أفضل الخدمات.

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