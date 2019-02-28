قوات الجيش تواصل تقدمها لتطهير كامل الجنوب الليبي

تقرير 218

وصلت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس إلى قرية العوينات ومدينة غات في أقصى الجنوب الغربي كما أعلن الجيش الوطني، الأربعاء الماضي، دخول قواته إلى منطقتي فنقل وتراغن ضمن العمليات العسكرية التي أطلقها لتطهير الجنوب من الإرهاب والعصابات الأجنبية.

قوات الجيش الوطني متمثلةً في الكتيبة 155 تدخل اليوم لمدينة غات في أقصى الجنوب الغربي بعد أن تجاوزت مدينة أوباري مروراً بقرية العوينات وسط ترحيب أهالي المنطقة ورفاق السلاح من منتسبي منطقة أوباري غات العسكرية.

تراغن التي سبق وأن خاضت فيها طلائع الجيش معركة مطلع فبراير من اتجاه سبها –شمالاً- ، يدخلها الجيش أمس من اتجاه مرزق –غرباً- عبر قرية فنقل وبدون قتال وسط ترحيب أهل المنطقتين بمنتسبي الجيش في طريقهم لتأمين ماتبقى من مناطق نحو أم الأرانب وزويلة ومجدول والقطرون .

أهالي تراغن وقبلها فنقل تجمعوا على جنبات الطريق الرئيسي للتعبير عن ترحيبهم بوصول الجيش الوطني قادمين من مرزق بعد تأمينها ودحر القوة الغازية وعصابات المعارضة التشادية الغازية ومجموعات الجريمة المنظمة.

القطرون استبقت الجميع بقيام وحدات محلية هناك تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتأمين المنطقة لاستقبال قوة الجيش الوطني .

وحدات الجيش الوطني تتقدم حثيثاً لتطهير ماتبقى من بقاع الجنوب باتجاه مثلث الحدود الليبية المشتركة مع الدولتين الجارتين النيجر وتشاد إذ لم يتبق لها إلا بضعة مناطق رئيسية على خط أم الأرانب زويلة – مجدول القطرون – تجرهي والويغ.

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