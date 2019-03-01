الأعلى للدولة: علينا تجاوز الخلافات وشريكنا الوحيد البرلمان

جدّد المجلس الأعلى للدولة في بيان له أن شريكه الوحيد في الاتفاق السياسي، هو مجلس النواب، للعمل على استكمال الخطوات المتبقية المتوافق عليها لإنهاء الإنقسام السياسي.

وأكد المجلس حرصه على إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا والذهاب بأسرع ما يمكن لإجراء انتخابات مؤسسة على قاعدة دستورية، وضرورة أن تتوفر الظروف الملائمة لضمانة سلامة الانتخابات.

وفي ملف الإصلاحات الاقتصادية، حثّ المجلس الأعلى للدولة في بيانه على استكمال الحزمة من الإصلاحات، لتعزيز الاقتصاد الوطني، كصرف مخصصات أرباب الأسر للعام الماضي والعام الحالي، وأن يتم استبدال الدعم السلعي بالنقدي.

ودعا في ختام في بيانه، إلى توحيد الجهود وتجاوز الخلافات وإعلاء المصلحة الوطنية.

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