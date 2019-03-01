تحقيق | ” الشهيد المجهول ” .. المرصد تواصل البحث خلف اللغز الكبير فى حرب الجنوب

ليبيا – منذ إنطلاق العمليات العسكرية في الجنوب طفت على السطح مفردات ومصطلحات جديدة على الساحة الليبية وخاصة الإعلامية منها في خطاب لا يقيم من يروجه وزناً لخطورته على مجتمع ليبي ذو تركيبة معقدة ، وتتمثل خطورته في إفشاء مصطلحات وخطاب محرض على الكراهية ومزاعم التطهير العرقي ، بطريقة لا تختلف كثيراً عن مزاعم الصراع القبلي عندما كانت الحرب تدور في بنغازي ودرنة ضد إئتلاف من تشكيلات أقلها متعاطف مع تنظيم القاعدة إن لم يكن منتمياً صراحة لتنظيم داعش .

وبعيداً عن ضجيج بعض وسائل الإعلام المحلية ، تعود بعض المنابر الدولية مرة أخرى لترويج مزاعم عن إرتكاب مجازر جماعية وإبادة عرقية بحق قبيلة التبو الليبية بشكل لا يختلف عن المزاعم التي قدمتها سنة 2011 عن إغتصاب آلاف الليبيات من قبل المرتزقة ووجود حملة تطهير عرقي للأمازيغ في زوارة والجبل الغربي ( نفوسة ) وغيرها من المواضيع التي باتت محلاً للسخرية في سنوات لاحقة ، رغم حقيقة وجود إنتهاكات وقتل خارج القانون أُرتكبت من الجميع في إحداث عملية التغيير التي رافقت مجريات الأمور في تلك السنة .

ولعل أبرز هذه المنابر لم تستوعب بعد بأن الرأي العام المحلي في ليبيا والمنطقة برمتها قد بات واعياً بما فيه الكفاية ولا يمكن له الإنجرار مجدداً لمستنقعات العنف والفوضى والإرهاب ،كإعتراف قناة الجزيرة مثلاً عندما أقرت سنة 2018 بتراجع دورها وإتخذت على إثره حزمة قرارات لإعادة الهيكلة في محاولة للعودة إلى شاشات المشاهدين العرب وخاصة في مصر وليبيا التي إتخذت القناة من الأحداث فيهما نهجاً واضحاً يصف الإنتحاريين مثلاً بمنفذي العمليات النوعية لأجل نيل الحرية وإقامة الدولة المدنية.

وبطبيعة الحال فأن هذا لا يُعفي منابر إعلامية أخرى من المسؤولية حتى وإن كانت مناهضة لخط الجزيرة وسياساتها وهو جدل معروف للجميع ويدور في كل أوطان الأحداث والحروب ، ولكن مايلفت النظر هو تعاطي الأخيرة مع التطورات في جنوب ليبيا وخاصة في مرزق .

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يوم أول أمس بثت الجزيرة تقريراً عن مجزرة جماعية مزعومة تزعم إرتكابها في مرزق على يد من تسميهم ” قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ” وقد ظهرت في تلك اللقطات مجموعة من الجثث المغطاة دون تبيان وجوه أصحابها ، وقال قارئ ومعد التقرير وهو مراسلها في ليبيا أحمد خليفة المقيم في طرابلس بعيداً عن مسرح الأحداث بأن هؤلاء القتلى الظاهرين في المقطع من المدنيين الذين جرى قتلهم على الهوية لأنهم من قبائل التبو .

كانت تلك اللقطات عبارة عن تصوير بالهاتف لجثث يقول مصورها بأنها جثث للسكان ألقيت أمام المستشفى بعد دخول الجيش للمدينة ، لكن المقطع ذاته لم يظهر أي جثث أمام البوابة بل أنها كانت في مكان لحفظ الموتى كما أن المصور وهو من كوادر المستشفى لم يبرز أي قائمة لهويات القتلى أو أسمائهم أو أعمارهم أو جنسهم أو حتى جنسيتهم .

إتصلت صحيفة المرصد أمس الأربعاء بوزارة الصحة في حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس من خلال مسؤولة الإعلام بالوزارة وداد بالنيران دون أن تتحصل منها على أي رد على أسألتها ولكنها أكدت مطلع الشهر بأن وزارتهم لم تتلقى أي بيانات أو معلومات عن سقوط ليبيين سواء من مدنيين أو مسلحين في الأعمال القتالية التي سبقت دخول الجيش إلى مرزق .

وفي الأثناء بينت لقطات واردة أمس الأربعاء من المدينة عملية دفن هؤلاء القتلى في مقبرة جماعية بمعرفة بعض السكان في حفرة كبيرة وهو الأمر الذي لا يرضاه أي تباوي ليبي لإبنه أو شقيقه أو صديقه في حال أن هؤلاء فعلاً من السكان التباويين الليبيين وبأن الأشخاص الذين يدفنونهم هم ذويهم ، كما لم يظهر في هذه الجنازة أي مراسم جنائزية أو عزاء أو حتى عبارات للإستغفار والترحم على طريقة جنائز المسلمين، فمن هم هؤلاء القتلى ؟ ولماذا لا يملك مستشفى المدينة أي بيانات عنهم وهو الذي سمح بدفنهم !!

وإلى بنغازي إتصلت المرصد بالناطق باسم الحكومة المؤقتة الذي نفى بدوره تلقيهم في الحكومة أي بيانات من المستشفيات عن قتلى مدنيين سقطوا هذا الأسبوع سواءً من خلال العمليات العسكرية أو التصفية الجسدية مؤكداً بأن المعلومات المتوافرة لديهم تشير لقتلى تشاديين مجهولين الهوية سقطوا خلال المواجهات .

كما إتصلت المرصد بغرفة العمليات الرئيسية ( غرفة عمليات الكرامة ) التي يقودها اللواء عبدالسلام الحاسي وبالمنطقة العسكرية سبها وبوزارة الداخلية وكان الرد بأن الجثث التي ظهرت في ذلك المقطع تعود لعناصر من المعارضة التشادية قتلوا في الإشتباكات التي سبقت دخول الجيش إلى المدينة ، مؤكدة بأن بعض هذه الجثث تعفنت بشكل جزئي نتيجة التأخر في دفنها وفرار القيادات التي كانت تقاتل تحت رايتها هذه العناصر .

ومنذ إندلاع المواجهات في الجنوب وإنتشار مزاعم التطهير العرقي بحق مكون التبو من الليبيين التي تتبناها وسائل إعلام ومنابر مختلفة مع بعض الدعاة ، لم تعلن المستشفيات ولا مراكز الشرطة ولا القبائل عن فقدها لأبنائها في معركة من المعارك على عكس ما جرت عليه العادة في كل الحروب وكانت اللقطات الواردة على النقيض للمقاتلين النيجريين والتشاديين سيدة الموقف لكنها غابت عن شاشة الجزيرة وأخواتها رغم أن بعضها جاء على لسان السلطات التشادية الرسمية وعلى أعلى المستويات .

مثل آخر ، يوم أمس الثلاثاء شهد جنوب غريان حادث سير مروع سقط فيه 13 مواطناً ليبياً غالبيتهم من الجنوب وعلى الفور إنتشرت أسمائهم رباعية عبر المستشفيات وإمتلأ موقع فيسبوك بمنشورات النعي والتعزية ، هذا ينعي قريب وتلك تنعي أخ أو زوج فقد حياته جراء الحادث الأليم ، وهو مالم يحدث حتى اليوم في جل معارك فزان .

وبغير بعيد عن مشاهد الفقد في غريان ، شهدت مقبرة الجديد بمدينة سبها يوم أمس مراسم دفن ثلاثة عناصر يتبعون صورياً لحكومة الوفاق وقد قتلوا منذ يوم 8 فبراير الجاري إثر الهجوم الذي شنته قوات يقودها ” الفريق ” علي كنّه على معسكر للجيش في جنوب مدينة أورباري بعد العثور على جثثهم مطلع الأسبوع مدفونة جماعياً في منطقة تبعد 15 كيلومتر عن غرب المدينة ولم تعلن حتى اليوم أي جهة عن تبعية هؤلاء لها .

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ولكن ماذا يحدث في المقابل من واقع المتابعة على الأرض ؟

يبدوا الوضع على الأرض في مناطق الجنوب وخاصة في مدينة مرزق أكثر من إعتيادي وتسوده أجواء إرتياح من السكان بمختلف تركيباتهم الإجتماعية بما في ذلك التبو الليبيين القاطنين بالمدينة منذ مئات السنين ، فقد شهدت المدينة حملات نظافة أهلية نفذها شباب متطوعون وأخرى نسائية وثالثة نظمها شباب حركة الكشافة والمرشدات .

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ومن هنا يبرز تساؤل هام ، كيف لمدينة بحجم مدينة مرزق أن تحتفي وتحتفل وتلملم نفسها وتنفض عنها غبار المسلحين التشاديين وغيرهم وفقاً لما أدلى به أعيانها ، وهي التي فقدت العشرات من أبنائها في مجازر جماعية وحملات تطهير عرقي ؟

ثم أن المشاهد الأخرى الواردة من المدينة تبرز وجهاً آخر كما هو في هذا التسجيل الذي يظهر فيه أعيان المدينة من مختلف قبائلهم وتكويناتهم الإجتماعية وهم محتشدين في بيان تأييد للعملية العسكرية من أمام قلعة مرزق التاريخية يشيدون بخلاصهم من التشاديين الذين كانوا جاثمين على صدورهم .

أما السؤال الآخر ، إن كانت هناك مجازر وإبادة عرقية قد طالت المدينة ، كيف تخرج النساء للإحتفال طوعاً في الشوارع لما يقولون بأنه فرحٌ بتخلصهم من هول ماعاشوه طيلة السنوات الماضية من ظلمجور وتنفذ التشاديين المسلحين وغير المسلحين عليهم ؟

وبالإنتقال إلى الإتهام الآخر وليس الأخير ، ألا وهو ممارسة أعمال السلب والنهب ، تبين لقطات فيديو إلتقطها أحد المواطنين أفارقة من تشاد والنيجر وهم يقومون بسلب ونهب بعض المحال التجارية في مدينة مرزق وذلك عقب دخول الجيش للمدينة والإنسحاب منها .

ليتبين بأن هذه الأعمال كانت إنتقاماً من أشخاص أعلنوا تأييدهم للعملية قبل إنسحاب الجيش وعودته مجدداً يوم الجمعة الماضية ، لكن قنوات ووسائل إعلام وصفحات فيسبوك عرضت لقطات مجتزأة من هذا التسجيل وزعمت بأنه يعود لمسلحين سودانيين يقاتلون ضمن صفوف الجيش بينما مشاهدة التسجيل كاملاً تشير للعكس !

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مشهد آخر غاب على ” منابر الإبادة العرقية ” ألا وهو عودة الحياة إلى مدينة مرزق بشكل طبيعي لم تشهده منذ سنوات طويلة ، حيث يؤكد سكان المدينة بأن الحصول على الوقود بسعره الأصلي كان ضرباً من المستحيل والخيال ولكنهم ومنذ ثلاثة أيام باتوا يتحصلون عليه بذات سعره في طرابلس وبنغازي ودون أي إزدحام أو واسطة وما إلى ذلك من عوائق وقد ظهر عضو مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي يوم الأربعاء وهو يقوم بتعبئة وقود بسيارته من إحدى محطات المدينة .

أما وسائل التواصل الإجتماعي فتلك رواية أخرى فقد إنتشرت على عديد الصفحات صور قيل بأنها لحرق منازل التبو في إطار التشفي منهم ، لكن وعند البحث الذي أجرته صحيفة المرصد تبين بأنها صور قديمة يعود بعضها لسنة 2014 وأخرى لسنة 2018 إبان بعض الحروب السابقة التي شهدتها سبها .

لقطات أخرى بُثت على إحدى القنوات المحلية ، أظهرت معدات ثقيلة محترقة أمام مستودع على أنها تعود لأحد التجار التبو وقد أُحرقت إنتقاماً منه ، ليتبين بعد ذلك بأن المكان برمته كان يضم ذخائر ومعدات عسكرية منها سيارات محملة بالاسلحة وتشير الأنباء إلى إحتمالية أن قوة يقودها الليبي حسن موسى سوقي المتحالف مع المعارضة التشادية هي من أضرمت النار فيها لعدم تمكنها من أخذها معها عند إنسحابها من المدينة .

ومن كل هذا وذلك فأن حادثتين فقط ترقيان لدرجة الإنتهاك وقد ثبت حدوثهما ، الأولى تمثلت في مقتل مدير أمن مرزق العقيد إبراهيم محمد كرّي الذي تباينت الروايات حولها بين من يدعي مقتله على يد الجيش وبين من يدعي مقتله على يد مسلحين من المدينة ذاتها إنتقاماً منه على موقفه المؤيد لخروج التشاديين من ها ، وكان البيان الصادر بالخصوص من داخلية الوفاق يميل لهذه الفرضية عندما وصف القتلة حرفياً بأنهم مجموعة مسلحة من المدينة خارجة عن القانون .

أما الإنتهاك الآخر وبروايته المتضاربة هي الأخرى تتمثل في إحتراق منزل النائب التباوي عن مرزق محمد لينو ، وبينما يتهم الأخير عبر قناة الجزيرة قوات الجيش بالإقدام على هذا الفعل ، ينفي الجيش هذه التهمة فيما تقول رواية ثالثة بأن أشخاص من المدينة على خلاف قديم مع النائب قد أقدموا على هذه الفعلة المشينة ، الأمر الذي يدعو لتحقيق شفاف فيها ومحاسبة مرتكبيها أيً كانت هوياتهم أو تبعيتهم .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية