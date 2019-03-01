الإستشاري يعرب عن قلقه من التطورات العسكرية والسياسية في البلاد

ليبيا – أصدر مجلس الدولة الإستشاري بياناً مساء الخميس بشأن المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد عبّر فيه عن قلقه الشديد للتطورات السريعة سواءً على المستوى العسكري أو السياسي .

وفي بيان إطلعت عليه المرصد ، جدد الإستشاري تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الوحيد والحاكم للعملية السياسية، وعدم قبول أي تعديلات إلا وفق الآلية التي ينص عليها الإتفاق.

كما أكد المجلس من خلال بيانه حرصه على إنهاء المرحلة الانتقالية والولوج في مرحلة دائمة بأسرع ما يمكن، بإجراء انتخابات مؤسسة على قاعدة دستورية شرط توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تضمن سلامتها وصحتها.

وجدد الإستشاري الدعوة لمن وصفه بشريكه الوحيد في الاتفاق السياسي ممثلاً في مجلس النواب للعمل على استكمال الخطوات المتبقية المتوافق عليها لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات.

وطالب البيان بإستكمال حزمة المعالجات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع العبئ عن كاهل المواطن مع صرف مخصصات أرباب الأسر لعامي 2018-2019، وعلاوة الأبناء والزوجة، واستبدال الدعم السلعي بالنقدي لوقف استنزاف وإهدار أموال الشعب الليبي.

وفي ختام بيانه دعا الإستشلري كل أبناء وبنات ليبيا بمختلف توجهاتهم إلى توحيد وتنسيق الجهود وتجاوز الخلافات، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى ملكية الليبيين للعملية السياسية وإدارتها بشكل سلمي يحقق إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية ، وذلك بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية