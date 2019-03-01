الشرطة النسائية تستعرض عراقيل عملها لمُدير الأمن

بحث مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز مع عناصر وحدة الشرطة النسائية بنغازي الصعوبات التي واجهت سير العمل بالوحدة خلال الفترة الماضية وسُبل تجاوز هذه الصعوبات.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده العميد عبد العزيز وعناصر من الوحدة نوقشت فيه عدّة قضايا أبرزها نقص الإمكانات وتأثير ذلك على عمل الوحدة واتخاذ الإجراءات والتدابير لتوفير ما يلزم من معينات.

وكان مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز قد أصدر توجيهاته لرئيسة الشرطة النسائية المقدم مرعية الفرجاني، بالعمل على مُراقبة عمل الوحدة وعدم التهاون في اتخاذ كُل ما يلزم من إجراءات قانونية لوقف انتشار الظواهر السلبية داخل المجتمع والتدخل السريع للحد منها في أسرع ما يُمكن.

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