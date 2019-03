«المسماري»: الجيش مستمر في ملاحقة الجماعات الإرهابية بمنطقة الجنوب

المتوسط:

أفاد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء، أحمد المسماري، بـ تمكن قوات الجيش الوطني من السيطرة على الحدود المشتركة مع النيجر والجزائر.

وأضاف المسماري، أن قوات الجيش الوطني مستمرة في ملاحقة الجماعات الإجرامية والإرهابية وتطهير جيوب الإرهاب، مؤكدا تحقيق إنجازات عسكرية عظيمة تمثلت في استكمال السيطرة على قطاع جنوب غرب سبها الرابط مع حدود ليبيا مع الجانبين النيجري والجزائري.

وأكد المسماري سقوط 11 قتيلا و40 جريحا من قوات الجيش الوطني منذ انطلاق عملية تحرير المنطقة الجنوبية، موضحًا وجود عصابات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والمرتزقة التشاديين في المنطقة.

