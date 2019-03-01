بورقعة يكلف عميد إبراهيم المنفي آمرا للكتيبة 109 مشاة

أخبار ليبيا 24 – خاص كلف آمر منطقة طبرق العسكرية المكلف اللواء هاشم بورقعة الكزة، أمس الخميس، عميد إبراهيم عمر المنفي آمرا للكتيبة 109 مشاة. وذكر مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24” أن ه>ا التكليف يأتي ضمن حملة تغيير يقودها آمر منطقة طبرق العسكرية تهدف إلى جملة من العمليات الأمنية والعسكرية وتوزيع مهام الوحدات العسكرية […]

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