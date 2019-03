اجتماع مدير أمن بنغازي مع عناصر وحدة الشرطة النسائية

المتوسط:

قام مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، بعقد اجتماع مع عناصر وحدة الشرطة النسائية ببنغازي، وذلك الصعوبات التي واجهت سير العمل بالوحدة خلال الفترة الماضية وسُبل تجاوز هذه الصعوبات.

ويأتي ذلك خلال اجتماع عقده العميد عبد العزيز وعناصر من الوحدة نوقشت فيه عدّة قضايا أبرزها نقص الإمكانات وتأثير ذلك على عمل الوحدة واتخاذ الإجراءات والتدابير لتوفير ما يلزم من معينات.

وكان مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز قد أصدر توجيهاته لرئيسة الشرطة النسائية المقدم مرعية الفرجاني، بالعمل على مُراقبة عمل الوحدة وعدم التهاون في اتخاذ كُل ما يلزم من إجراءات قانونية لوقف انتشار الظواهر السلبية داخل المجتمع والتدخل السريع للحد منها في أسرع ما يُمكن.

