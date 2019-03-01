باشاغا يستعرض مع سالفيني أوجه التعاون بين إيطاليا وليبيا

أستعرض وزير الداخلية، فتحي باشاغا، مع وزير الداخلية الايطالية، ماتيو سالفيني في العاصمة الايطالية روما، مجالات التعاون بين البلدين والاستقرار السياسي في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وأكد سالفيني وفق وكالة أكي الايطالية للأنباء، خلال اللقاء الذي عقد، الخميس، على أنه لا ينبغي أن تكون هناك أية تدخلات أجنبية أو أي “إرغام” بشأن تحديد آجال الانتخابات القادمة في ليبيا.

وذكرت الوكالة أن إيطاليا أبدت استعدادها لتزويد ليبيا بعشر حافلات و 14 سيارة إسعاف و 30 سيارة، بالاضافة الى برنامج لتزويد الجانب الليبي بأدوات للتصدي لمهربي البشر، وتعتزم إيطاليا أيضا إنشاء غرفة عمليات وشبكة إذاعية لإتصالات القوات الامنية الليبية، وفق الوكالة.

يشار إلى أن وزير الداخلية، فتحي باشاغا يزور إيطالياً حالياً يعقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الايطاليين والشركات والمؤسسات الايطالية المختصة بالشأن الأمني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية