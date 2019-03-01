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الارصاد: امطار جيدة ورياح نشطة مثيرة للاتربة والرمال بهذه المناطق

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية أن تشهد أغلب مناطق الشمال أجواء مستقرة نسبياً اليوم.

واشار المركز إلى احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الوسط والجنوب (مناطق الجفرة – الحمادة – سبها).

واضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة على مناطق الشمال تتراوح مابين (16-19)مْ ومابين (12-15)مْ على المرتفعات الجبلية وتكون على مناطق الجنوب مابين (20-25)مْ مع رياح نشطة اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي مما تسبب في إثارة الاتربة والرمال.

وتوقع المركز ان تكون الرياح نشطة يوم الغد على المناطق الساحلية (الخمس – مصراتة – سرت – بنغازي – مناطق الجبل الأخضر) مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة مساءً على مناطق الجبل الاخضر.

وفيما يلي النشرة الجوية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 01 مارس 2019م:

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