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أزمة مالية خانقة تضرب موظفي الأحوال المدنية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشكو موظفون في مصلحة الأحوال المدنية من عدم تقاضيهم لمرتباتهم خلال الـ5 سنوات الأخيرة كاملة.

وأفاد أحد موظفي المصلحة في تصريحات لـ218 بأن أصحاب القرار 831 البالغ عددهم قرابة السبعة عشر ألف موظف لم تصرف لهم مستحقاتهم المالية حتى الآن.

وأشار موظف مصلحة الأحوال المدنية إلى أن هذا التأخير الكبير الحاصل في صرف المرتبات جاء على الرغم من القرار الصادر عن وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري القاضي بصرف مبلغ اثني عشر مليون دينار لتسديد مُستحقات مصلحة الأحوال المدنية.

يُشار إلى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر كان قد اتفق على إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد تقضي بتطوير البنية التحتية الإلكترونية للمصلحة وتحسين الخدمات الاقتصادية والمالية للمواطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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