“تعليم الوفاق” تبحث تسهيل التأشيرة السويدية للطلبة

ناقش وزير التعليم المُفوض عثمان عبد الجليل مع مبعوث الحكومة السويدية إلى ليبيا بيتر سيمينبي سُبل تسهيل حصول الطلبة الليبيين على التأشيرة السويدية لغرض الدراسة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد، أمس الخميس، بمقر وزارة الخارجية السويدية، بحضور كُل من القائم بأعمال السفارة الليبية في السويد ومدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية السويدية.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى إمكانية تفعيل اتفاقيات التعاون المُوقعة بين ليبيا والسويد منذ عام 1974، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين بقطاعي التعليم والاقتصاد، بحسب ما ذكرته وزارة التعليم.

يُشار إلى أن وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق سبق وأصدرت قائمة بالجامعات العالمية المُعتمدة لديها حيث ضمّت القائمة عدد 300 جامعة من مُختلف دول العالم بينها 11 جامعة سويدية.

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