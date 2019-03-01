الخطوط الجوية الليبية.. من 222 طائرة عام 2011 إلى 8 طائرات فقط في 2019 !

المسافرون الليبيون يعيشون حالة من الاستياء نتيجة الازدحام في المطارات بسبب توقف مطار طرابلس الدولي عن العمل منذ عام 2014 إضافة إلى ارتفاع سعر التذاكر بنسبة 100%مؤخرا.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
«مصلحة الجوازات» تستلم الشحنة الثانية من المواد الخام لجوازات السفر
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
تقرير: المشري يدافع عن دور الإخوان المسلمين في ليبيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
“داخلية الوفاق” تُحذر من مخاطر الإشاعات
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
«تعليم الوفاق» تبحث تسهيل إجراءات التأشيرة للطلبة الليبيين الدارسين في السويد
تم النشر منذُ 30 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك