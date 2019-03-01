الخطوط الجوية الليبية.. من 222 طائرة عام 2011 إلى 8 طائرات فقط في 2019 !

المسافرون الليبيون يعيشون حالة من الاستياء نتيجة الازدحام في المطارات بسبب توقف مطار طرابلس الدولي عن العمل منذ عام 2014 إضافة إلى ارتفاع سعر التذاكر بنسبة 100‎%‎مؤخرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24