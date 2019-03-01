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الخطوط الجوية الليبية.. من 222 طائرة عام 2011 إلى 8 طائرات فقط في 2019 !

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

المسافرون الليبيون يعيشون حالة من الاستياء نتيجة الازدحام في المطارات بسبب توقف مطار طرابلس الدولي عن العمل منذ عام 2014 إضافة إلى ارتفاع سعر التذاكر بنسبة 100‎%‎مؤخرا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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