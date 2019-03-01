البدري : حفتر يسعى إلى منع التدخل القطري والتركي في الشأن الليبي

قال نائب رئيس الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات، عبدالسلام البدري، إن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، يسعى إلى منع التدخل القطري والتركي في الشأن الليبي، فضلا عن حماية ثروات البلاد، وتطهيرها من الإرهابيين.

وأكد البدري، في تصريح أمس للعين الإخبارية، أهمية الحل السياسي للأزمة الراهنة في ليبيا، مشيدا بالاجتماع الذي عقد مؤخرا بين المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في الإمارات.

وعن الاتفاق على إجراء الانتخابات في ليبيا، قال البدري، إن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ليبيا سيأخذ وقتا طويلا.

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