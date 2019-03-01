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“داخلية الوفاق” تُحذر من مخاطر الإشاعات

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من خطر صفحات التواصل الاجتماعي التي تعمل على نشر الشائعات التي تهدف إلى ضرب تماسك المُجتمع بحسب وصفها.

وقالت الوزارة إنه سبق وأن تسببت العديد من الشائعات والأخبار الكاذبة التي نشرتها هذه المنصات في إشعال فتيل النزاع بين مكونات المُجتمع الليبي، كما سعت إلى تأجيج شعور الكراهية بينهم.

وأشارت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن انتشار الشائعات بشكل كبير يُشكل خطراً على البلاد، خاصة في ظل الازمة التي تمر بها منذ سنوات.

وطالبت داخلية الوفاق كافة الوسائل الإعلامية بضرورة تحرّي دقة المعلومات ومصادرها قبل نشرها لما لها من أثر على المجتمع في حال لم تكن صحيحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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