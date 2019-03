افحيمه يطالب بدعم اتفاق حفتر والسراج

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمه، اليوم الجمعة، أن نتائج لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج وحفتر بإجراء انتخابات يجعلنا نتلمس طريقا للحل، مشيرا إلى أن الخيارات المتاحة لم تعد كثيرة بعد مرور سنوات من الانقسام.

وقال افحيمه في تصريح صحفي: ” ما وصلنا من معلومات حتى الآن بشكل غير رسمي عن نتائج لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حفتر يجعلنا نتلمس طريق الحل، كون الخيارات المتاحة لم تعد كثيرة بعد مرور أربع سنوات من الانقسام”، مضيفا أنه “يجب على جميع الأطراف دعم ما جاء في اتفاق السراج وحفتر والتخلي عن المصالح الضيقة من أجل إنهاء الأزمة وعودة المشهد السياسي في البلاد إلى طبيعته وتوحيد المؤسسات تحت سلطة حكومة واحدة”.

