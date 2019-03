وزير الداخلية الإيطالي يرفض أي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي

المتوسط:

شدد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، على أنه لا ينبغي أن تكون هناك أية تدخلات أجنبية أو أي إرغام بشأن تحديد موعد الانتخابات القادمة في ليبيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن سالفيني عقد اجتماع ودي ومطول مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاآغا لبحث أوجه التعاون بين البلدين والاستقرار السياسي لليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية وبشكل خاص من قبل وزارة الداخلية من أجل مراقبة أكثر فعالية للسواحل الليبية.

