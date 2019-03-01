تقارير استخباراتية تكشف تراجع تدفقات الهجرة من ليبيا

كانت المياه الليبية مركزا لانطلاق العديد من الهجرات إلى أوروبا منذ عام 2011، وهو الأمر الذي جعل إيطاليا على وجه الخصوص، تقحم نفسها في الأزمة الليبية.

لكن التقرير السنوي للاستخبارات الإيطالية حول سياسة المعلومات الأمنية، يقول إن هناك انخفاضًا كبيرا في أعداد المهاجرين القادمين من البحر، وأن هناك تقلصًا غير مسبوق في أعدادهم، تصل نسبته إلى قرابة 80 بالمائة مقارنة مع نسب تدفقات المُهاجرين خلال العام الماضي.

ونسبت الاستخبارات الإيطالية الفضل في هذه النتائج إلى قوات خفر السواحل الليبية، وطريقة مراقبتهم لمياههم الإقليمية، ما أدى حسب التقرير إلى حرمان المهرّبين والمتاجرين بالبشر من نفوذهم، وانخفاض سفن المنظمات غير الحكومية على السواحل الليبية المطلة على إيطاليا.

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