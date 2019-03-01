العثور على مخبأ مُتفجرات جديد بالجنوب 

قامت دوريات مشتركة في الجنوب باكتشاف موقع صحراوي لتجميع مواد متفجرة ومواد مساعدة لصناعة المتفجرات على مسافة 17 كيلومتر جنوب منطقة حميرة في بلدية الشرقية.

وكانت المواد المُتفجرة التي تم العثور عليها مشابهة لتلك التي تم العثور عليها بداية يناير الماضي في معمل صناعة المتفجرات في منطقة غدوة.

وعُثر على معمل مُخصص لصناعة المُتفجرات والعبوات الناسفة في غدوة من قبل اللواء العاشر التابع للجيش الوطني بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة تراغن، أثناء قيامهم بتمشيط المنطقة.

وتعتقد القوات المشاركة في العملية أن المواد المُتفجرة التي عُثر عليها في حميرة تابعة لتنظيم داعش، وكان يقوم بصناعتها تمهيدا لعمليات إرهابية قادمة.

وكانت هذه الدورية بالتنسيق بين كتيبة خالد بن الوليد في أم الأرانب وسرية حماية “مطار واو” وبالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي فرع تراغن.

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