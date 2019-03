مجلس الأمن: الوضع الإنساني في ليبيا يظل هشا

المتوسط:

قال مجلس الأمن، في نشرته لشهر مارس إن الوضع الإنساني في ليبيا يظل هشًا، مضيفًا أن التمويل المحدود لخطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إضافة إلى القيود المفروضة يعرقلان عمل العاملين في المجال الإنساني.

ونقل عن تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 18 ديسمبر الماضي، أن المهاجرين واللاجئين «يعانون فظائع لا يمكن تخيلها أثناء مرورهم وبقائهم في ليبيا».

