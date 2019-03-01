الصالحين : الجنوب يعود إلى أحضان الوطن بفضل القوات المسلحة

قال عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، إن الجنوب يعود الآن إلى أحضان الوطن، وبدأ يتخلص من الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية، ويستعيد عافيته، وذلك بفضل العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش هناك.

عبد النبي وفي مداخلة أمس مع قناة ليبيا ، كشف أنه زار الجنوب رفقة عدد من النواب، ولمسوا لدى السكان الشعور بالأمن والأمان.

الصالحين عبد النبي، طالب حكماء وأعيان ومشايخ الجنوب، ومؤسسات المجتمع المدني، بالوقوف خلف الجيش، لاستكمال عمليته العسكرية، وتطهير كل الجنوب من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

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