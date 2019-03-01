في حوار حصري.. معاون رئيس أركان الوفاق يؤكد أن الجيش قضا على الإرهابيين والخارجين عن القانون في الجنوب 

تونس-العنوان

قال معاون رئيس الأركان العامة لشؤون التدريب التابع لحكومة الوفاق فريق ركن سالم جحا في تصريح خاص “للعنوان” أنه بوجود الجيش في الجنوب حل السلام واستشعر المواطنين بالأمان وتم القضاء على الإرهابيين والخارجين عن القانون.

وأكد معاون رئيس أركان حكومة الوفاق فريق ركن سالم جحا أنه لن تطلق رصاصة واحدة من رئاسة الأركان المكلفة مؤخرا من حكومة الوفاق ضد أي جندي تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأشار جحا إلى أنه لن يتم تشكيل أي قوة موازية للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر وسيكون أولى أولوياتنا في رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف جحا “من مهامنا إعادة تنظيم القوات المسلحة في المنطقة الغربية بالتنسيق مع القيادة العامة وتحقيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة”.

وأكد جحا بأن ما قام به الجيش في الجنوب هو ما كان يجب أن يقوم به وهو أنجاز وواجب وطني مهم ولن يتأخر أي ليبي شريف عن دعمه والإشادة به.

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