الشيخي يطالب بقصر المناصب على الأشخاص الداعمة الجيش فقط!

دعا المنسق العام للقيادات الشعبية الاجتماعية بقوات الجيش، بلعيد الشيخي، لضرورة عدم تولي أي شخص منصب وظيفي إلا إذا كان داعم للجيش ومؤيد له.

وطالب خلال لقائه بعميد بلدية إجدابيا، بضرورة تنحية أي مسؤول أمني لا يتبع الجيش.

وأضاف الشيخي، بأن من يتولى قيادة أي قبيلة لابد أن يكون من مؤيدي الجيش.

وقال الشيخي بأن بلدية اجدابيا عانت من الإرهاب، مطالبًا بإعادة النظر فى عمداء البلديات ليكونوا جميعًا من الداعمين للجيش قائلا ” إلا لم يكن عمداء البلديات والسؤولين الأمنيين داعمين للجيش فلا يجب أن يتولوا هذه المناصب”.

