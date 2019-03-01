مصلحة الجوازات تستلم الشحنة الثانية من المادة الخام لجوازات السفر

ليبيا – إستلمت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أمس الخميس الشحنة الثانية من المواد الخام لجوازات السفر المقروء آليا.

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن إستيلام شحنة المواد الخام تأتي بهدف الرفع من معاناة المواطنين وتسريع عمليات استخراج جوازات السفر للذين لم يحصلوا عليها.

وأعتبرت الوزارة أن هذه الشحنة ضمن شحنات أخرى سوف تصل تباعا للمساهمة في إنهاء مشكلة جوازات السفر والصعوبة الحصول عليها.

وفي سياق متصل ،نوّهت مصلحة الجوازات و الجنسية وشؤون الأجانب عبر مكتبها الإعلامي إلى أنه سيتم إعادة فتح الفروع والأقسام بكامل التراب الليبي لإستقبال المواطنين مع منتصف شهر مارس.

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