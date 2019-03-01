قويرب: لقاء السراج وحفتر محاولة لتحطيم الأطراف السياسية الأساسية

قال عضو مجلس

النواب عز الدين قويرب، الجمعة، إن استثناء مجلس النواب من حضور لقاء رئيس المجلس

الرئاسي فائز السراج وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر في أبوظبي، هو محاولة لتحطيم

الأطراف السياسية الأساسية في ليبيا.

ورأى قويرب، في

تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن هذه اللقاءات هي محاولة لتبديل الأطراف

الحالية بأطراف أخرى عبر اتفاقات “هشة” وتفتقد لسند دستوري، حسب قوله.

وأوضح قويرب أن

مجلس النواب غير مهتم بمجريات لقاء أبوظبي، وأن مخرجات هذا الاجتماع هي نسخة مكررة

من اجتماعَيْ باريس وباليرمو.

يُذكر أن

العاصمة الإماراتية أبوظبي شهدت، الأربعاء، اتفاق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، على خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية،

وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

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