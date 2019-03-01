ماذا قال افحيمه حول لقاء السراج وحفتر في أبوظبي؟

وجه عضو مجلس النواب صالح افحيمة، الدعوة إلى جميع الأطراف الليبية لدعم الاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقال افحيمة، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “ما وصلنا من معلومات حتى الآن بشكل غير رسمي عن نتائج لقاء رئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للجيش يجعلنا نتلمس طريق الحل، فالخيارات المتاحة لم تعد كثيرة بعد مرور أربع سنوات من الانقسام وبالتالي فيجب على جميع الأطراف دعم ما جاء في محضر اتفاق الرجلين والتخلي عن المصالح الضيقة من أجل إنهاء الأزمة وعودة المشهد السياسي في البلاد إلى طبيعته وتوحيد المؤسسات تحت سلطة حكومة واحدة، خصوصا وأن ما جاء في الاتفاق يلبي ما كانت تطالب به الأطراف السياسية كمدنية الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس منفصل عن المجلس الرئاسي ومجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين يكون هو القائد الأعلى للجيش، وفي اعتقادي أن الاتفاق شامل لمطالب جميع الأطراف“.

يشار إلى أن البعثة الأممية في ليبيا كانت قد أعلنت أمس الخميس أنه “بدعوة من الممثل الخاص غسان سلامة، وبحضوره، عقد يوم (الاربعاء) اجتماع في أبوظبي حضره رئيس المجلس الرئاسي السراج وقائد الجيش الوطني الليبي حفتر، وأضافت البعثة في تغريدة اتفق الطرفان على ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، كما على سبل الحفاظ على استقرار وتوحيد مؤسساتها.

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