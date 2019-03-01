«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم

القاهرة، سبها، طرابلس: رمضان كرنفودة صلاح ناصف

انقسمت آراء الليبيين حيال قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، بشأن ارتداء الطالبات النقاب، في وقت اعتبره البعض اهتماماً بديلاً عن إعطاء المنظومة التعليمية حقها في التطوير على حساب قضايا تبدو جماهيرية.

الجدل الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء في أعقاب قرار وزير التعليم بمطالبة رؤساء الجامعات ومراقبي التعليم بالبلديات بإعطاء السيدات حقهن في ارتداء الزي الشرعي (النقاب)، و«إبلاغ الجهات التابعة للسيدات المنتقبات بعدم التعرض لهن واحترام حقهن في الحفاظ على زيهن الشرعي».

وتضمن قرار الوزير «أخذ الترتيبات اللازمة للتحقق من شخصية الممتحنة، وذلك من خلال تكليف سيدة للقيام بعملية الكشف عن الهوية»، مرجعاً في الوقت نفسه سبب التعميم إلى «بعض الشكاوى بشأن ما تتعرض له السيدات اللاتي يرتدين النقاب من مضايقات، منها مطالبتهن بكشف الوجه، وذلك من أجل التحقق من شخصياتهن».

النقيب محمد بوشيبة المغربي أحد أعضاء مديرية أمن أجدابيا، قال إنّ ارتداء النقاب أو الحجاب في المؤسسات التعليمية أو غيرها من مؤسسات الدولة لا يشكل أي عائق ولا يحول دون أداء وظيفة ولا يتسبب في أي مشكلة.

وبينما تتخذ التعليقات المؤيدة قرار الوزير اتجاه تعرض السيدات المنتقبات لمضايقات بسبب الكشف عن وجوههن، فإنّ المغربي أشار إلى عدم وجود أية هاجس أو تخوف من النقاب الذي يطمس جزءاً أو كافة الملامح كون الشكل أو ملامح المرأة لا يؤثر على التوصل الوظيفي في العملية التعليمة أو غيرها.

وأضاف أنّ هناك إمكانية للتأكد من شخصية المرأة سواء كانت طالبة أو عضو هيئة تدريس أو موظفة في المؤسسة التعليمية، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية المعنية بالكشف عن حقيقة الشخصية لا تجد أية صعوبة لمقارنة البيانات مع التعريف أو الإثبات الشخصي عن طريق عنصر نسائي يستعان بها كأفراد أمن أو موظفة في المؤسسة المعنية.

واختتم المغربي قوله إنه «لا يعقل لمجرد التخوف من اختراق أمني أو ازدراء أن تُقيَّد حريات وتضطهد فئة من المجتمع»، وهو ما يبدد مخاوف البعض من تعرض الفتيات لأية مضايقات سواء خلال حضورهن الجامعة أو خلال خضوعهن للامتحانات.

عمران: كان من الواجب أن يذكر الوزير في مخاطبته حرية الطالبات في ارتداء ما يحلو لهن

ومن الناحية القانونية قالت ناديا عمران عضو هيئة صياغة مشروع الدستور إنّ القانون لا ينص بشكل صريح على إيراد لفظ (الزي الشرعي) بخصوص نقاب المرأة، بالنظر إلى الاختلاف حول تحديد ماهية المصطلح المختلف عليه بين الفقهاء ويختلف باختلاف التفسيرات بين الوجوب والإباحة، وهو ما لا يحتاج إلى التشديد القانوني على حقوق السيدات إزاءه.

وأشارت عمران إلى أن قرار الوزير عثمان عبدالجليل «كان من الواجب أن يذكر في مخاطبته حرية الطالبات في ارتداء ما يحلو لهن، في حال عدم اعتماد المؤسسة التعليمية زياً موحداً طالما لم يخالف الحشمة والآداب العامة».

أما المعلمة جميلة الجملي فكانت لها رأي مختلف، حيث اعتبرت القرار يحمل تأثيرات سلبية على العملية التعليمية، قائلة: «كيف ونحن لا نرتدي أمام الكعبة النقاب كيف نرتديه في التعليم»، معتبرة أنّه «من المفروض أن يكون هناك تواصل كامل بين المعلمات والتلاميذ»، واصفة القرار بـ«الأمر المؤسف».

وسام عبدالكبير: القرار مقبول كونه اختيارياً، وإنّ كانت له بعض السلبيات في بداية التطبيق

الناشط المدني وسام عبدالكبير اعتبر القرار مقبولاً كونه اختيارياً، وإنّ كانت له بعض السلبيات في بداية التطبيق سواء على العملية التعليمية أو الإدارية والتنظيمية.

فيما قال الناشط المدني ناصر الشريف إنّ قرار وزير التعليم من القرارات غير المدروسة و«تحتاج إلى وضع ضوابط وأسس حتى لا تلقي بتأثيرات سلبية على العملية التعليمية»، متسائلاً: «على سبيل المثال كيف ستتعامل المعلمة مع الطلاب داخل الفصل وهي تلبس النقاب، ومن المعروف أن تعابير الوجه وطريقة الكلام وتوجيه النظر من الأساليب التي من المفترض أن يستعملها المعلم لإيصال المعلومة والتعامل مع الطلاب».

لكنّ الشريف طرح رأياً مغايراً مقترحاً أنّ يكون أولى بنقل المعلمات المنتقبات إلى مدارس الطالبات، حيث قال «كان من الممكن أن يكون القرار في مرحلته الأولى نقل المعلمات الراغبات في ارتداء النقاب إلى المدارس الخاصة للطالبات وهي كثيرة وفي كل المراحل، خاصة الإعدادية والثانوية».

ناصر الشريف: غير مدروس ويحتاج إلى ضوابط حتى يسفر عن تأثيرات سلبية على العملية التعليمية

واختتم بأنّ هناك «بعض القرارات تحتاج إلى دراسة واستقصاء الآراء قبل إصدارها حتى تكون قابلة لتطبيق ومجدية للعملية التعليمية»، في إطار إصلاح العملية التعليمية التي تشهد خلال الفترة الأخيرة تردياً كبيراً.

لكنّ الجدل الحالي بشأن النقاب هو الثاني من نوعه الذي يثيره الوزير عثمان عبدالجليل، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السابق بلغط حول إلغاء الوزارة التعليم الديني، وهو ما اعتبره الوزير إشكالية قانونية في المقام الأول.

عبدالجليل وضح وقتها حقيقة تصريحاته بأن الوزارة «لم ولن تُصدر قراراً بإلغاء التعليم الديني في ليبيا»، مرجعاً اللغط المُثار إلى «محاولة المبالغة وإثارة المغالطات لأسباب غير معروفة»، لكنّ الوزير أثار زاوية أخرى في القضية ربما دفعت البعض لفهم المسألة على أنّها توجه لإلغاء التعليم الديني، تتعلق بكون تطبيق هذا النوع من التعليم منذ مرحلة التعليم الأساسي الإجباري مخالفاً للقانون رقم 18 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية رقم 210، والتي حددت ماهية التعليم ومراحله وكيف يتم تطبيقه.

ليبيا تغيب عن آخر تصنيف للسنوات الأخيرة للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

وغابت ليبيا عن آخر تصنيف للسنوات الأخيرة للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث خرجت من نطاق تقييم مؤشر جودة التعليم العالي، بسبب عدم توفر أبسط معايير جودة تعليم، ما يجعلها غير مؤهلة للدخول ضمن إطار التقييم الذي شمل 140 دولة في العالم.

وطبقت وزارة التعليم استراتيجية خلال الفترة الماضية أسفرت عن تدني نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة إلى 38.06%، و35.2% لمرحلة التعليم الفني المتوسط، فيما سجلت الشهادة الإعدادية أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%.

لكن خلافات عميقة حول قانون الجامعات وتزمر المعلمين بسبب الرواتب، فضلاً عن أزمات في البنية التحتية بالمدارس، يضع كافة المخططات في خانة المجهول، ويظل إزاءه قطاع التعليم يعاني من مشكلات متراكمة، ولا سيما مع الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ سنوات.

وبينما تحاول الوزارة تطبيق معايير دولية في النظام التعليمي فإن القطاع لا يزال يعاني أزمات عديدة على رأسها التمويل وتأخر الرواتب وتضرر المدارس بسبب المواجهات التي وقعت في العديد من المناطق، م يجعل الهدف القائم خطوة استباقية قبل خطوات أخرى أكثر إلحاحاً، أم أنها الخطوة التي تقود لمزيد من الخطوات الإصلاحية.

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