“تعليم المؤقتة” تُناقش إلغاء عطلة السبت

ناقش وكيل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة خالد اسبيتة مع الإدارات العامة التابعة للوزارة إلغاء عطلة التعليم المُقررة ليوم السبت واستغلاله كيوم دراسي عادي ضمن الجدول لتوفير فترة زمنية أكبر للتعليم.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لإدارات وزارة التعليم الذي عُقد أمس الخميس بمقر الإدارة العامة للنشاط المدرسي، لمُناقشة جُملة من القضايا.

كما ناقش الاجتماع خطوة رفع معاشات المُعلمين تنفيذاً للقرار رقم 4 الصادر عن مجلس النواب العام الماضي، إضافة إلى توفير الكتاب المدرسي لمدارس المنطقة، والعمل على توحيد المناهج التعليمية بالمعاهد الدينية.

وتناول الاجتماع التطوات اللازمة لتجهيز الامتحانات، ومراجعة آليات اعتماد مؤسسات التعليم الحر وجودتها، إضافة إلى قضية ملف الملاك الوظيفي للمعلمين.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إنها تعتزم عقد اجتماعات قريبة مع الإدارات التابعة لها للوصول إلى توصيات نهائية بشأن النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع لاعتمادها رسمياً من قبل الوزارة.

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