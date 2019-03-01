الهجرة غير الشرعية بنغازي يدعو المهاجرين الراغبين في الترحيل الطوعي التوجه إلى مركز قنفودة

أخبار ليبيا24

أخبار ليبيا24دعا فرع جهاز الهجرة غير الشرعية بنغازي، المهاجرين العاملين في الشركات الخاصة والمحلات والمصانع وأصحاب الحرف المختلفة من جميع الجنسيات ممن يرغب في الترحيل الطوعي، بالتوجه إلى مركز إيواء قنفودة.

وأفاد الناطق الرسمي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية، أمجد الورفلي، أن منظمة الهجرة الدولية IOM، أعلنت استعدادها ترحيل المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم طوعا.

وأشار الورفلي إلى أنه بناء على تعليمات صادرة من مدير جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية، عميد إدريس الكاتب، فقد قامت المنظمة العالمية للهجرة iom، ومدير فرع الجهاز في البيضاء مقدم رضا بوحويرش الأربعاء بزيارة إلى مقر إيواء قنفودة، للاطلاع على أوضاع المهاجرين المتواجدين داخل المركز والذين يرغبون في ترحيلهم إلى بلادنهم ترحيلا طوعيا.

وقال الماطق إنه تم عقد اجتماع مع رئيس مركز إيواء قنفودة، رائد ربيع الفارسي والاتفاق على ترحيل المهاجرين من حملة الجنسية الأثيوبية والصومالية والإريترية وجنوب السودان، كما تم الاتفاق على تجهيز الرحلات وإصدار وثائق السفر من قبل المنظمة بالتعاون مع الجهاز.

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