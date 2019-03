رئيس الوزراء الإيطالي  يشيد بدور الإمارات في دعم ليبيا

المتوسط:

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن مسار الاستقرار في ليبيا، يمر عبر تعزيز التوافق بين إيطاليا والإمارات، والوعي بالتقارب المناسب أيضا بين روما وباريس.

وثمن كونتي، حسب صحيفة لاستامبا، دور دولة الإمارات، ورأى أنه لن يحدث تقدم في ملف الأزمة الليبية، إذا لم يكن هناك اتفاق بين القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قائلا إن الإماراتيين يقدمون مساعدة كبيرة في هذا الاتجاه.

