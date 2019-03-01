بنغازي تحتضن مشروع «بوتكام» الخيري لتأهيل الخريجين لسوق العمل

ينطلق، غدًا السبت، في مدينة بنغازي مشروع «بوتكام» التدريبي الخيري الذي تقيمه شركة «أيون» للاتصالات والتقنية، بالشراكة مع منظمة «بايت BYTE» الخيرية، وذلك لتدريب وتأهيل الخريجين الجدد لسوق العمل في المؤسسات الخاصة والعامة في البلاد.

ويغطي التدريب، بحسب مدير الإدارة الفنية للشركة حكيم الورفلي، مجموعة من المجالات التي تتعلق بإنشاء المواقع الشبكية والشبكات اللاسلكية، التي ستساعد في بناء شباب محترف قادر على التطوير في التقنيات والخدمات.

ويتضمن التدريب مسارًا تدريبيًا بشأن تطوير المواقع، ومسار آخر متعلق بهندسة الشبكات، بواقع 120 ساعة بمعدل 6 إلى 8 ساعات يوميا، وذلك بهدف توظيف المتدربين المشاركين في التدريب المجاني ببعض المؤسسات والشركات الخاصة والعامة في الدولة.

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