تعرف على تطورات العمليات العسكرية في الجنوب

أعلنت القوات المسلحة الليبية، مساء اليوم الجمعة، وصولها إلى مناطق أم الأرانب والحميرة وزويلة بالجنوب الليبي. وقالت شعبة الإعلام الحربي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تتوالى الانتصارات في حوض مرزق .. بفضل الله أولا ثم بتضحيات الرجال والتفاف الشعب حول جيشه .. أم الأرانب والحميرة وزويلة باتت آمنة بدخول القوات المسلحة لها ضمن عمليات تطهير الجنوب التي أطلقها القائد العام خليفه حفتر”.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، قي أكد في تصريحات متلفزة اليوم الجمعة، الجيش الليبي يبسط سيطرته على كل الحدود الليبية، باستثناء المناطق المتاخمة لتونس، قائلا “سيطرنا على كامل الحدود مع الجزائر والنيجر، مما سيسهم في قطع طرق الاتصال والدعم للميليشيات الإرهابية”. يشار إلى أن هذا التطور يأتي بعد يوم من سيطرة الجيش على مدينة غات في الجنوب الغربي من ليبيا، ومنطقة العوينات الغربية على الشريط الحدودي مع الجزائر.

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