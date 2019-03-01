عقوب يطالب القطاع الصحي باستعادة حضوره في الجنوب

طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة إعادة تفعيل المنشآت الصحية في المناطق المحررة بمدن تراغن ومرزق وغات وأم الأرانب .

‏‎ودعا عقوب من خلال مكتبه الإعلامي إلى وضع خطة لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة، بداية من غدوة ، وصولا إلى بلدة ام الأرانب بعد تحريرها وتأمينها من قبل القوات المسلحة وتطهيرها وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2019 .

وأضاف وزير الصحة، أن الحكومة الليبية المؤقتة تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدا بجهود المستشفيات المجاورة لبلدية سبها ، والكوادر الطبية فيها.

واكد عقوب بان هذا التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة الليبية المؤقتة لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ و الخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدن وبلديات الجنوب الليبي وماجاورها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في حربها علي الإرهاب والجماعات الإجرامية لتطهير الجنوب الليبي من المجاميع المتطرفة والمعارضة التشاديه والمرتزقه والخارجين عن القانون .

وأكد وزير الصحة أن قضية معالجة الأوضاع الصحية بالجنوب الليبي من أولويات واهتمامات وزارة الصحة المؤقتة خلال العام الجاري الذى يستحق وقفة قوية لتستقر الأوضاع فى كل انحاء ليبيا لأن استقرار الجنوب الليبى يعنى استقرار كل ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

