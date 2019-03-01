منظمة حقوقية تدين واقعة فض مظاهرة طرابلس بالقوة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لجريمة إطلاق الرصاص الحي في فض مظاهرة سلمية مناهضة لسيطرة المليشيات المسلحة، وداعمة لقيام المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية اليوم الجمعة 1مارس2019.

كما أعربت المنظمة، في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، عن عميق قلقها إزاء الخطاب الرسمي العنيف (لدار الافتاء بطرابلس ورئيس المجلس الأعلى للدولة) الذي قالت إنه يعمل على تخوين كل القائمين على مبادرات لم شمل البيت الليبي وتوحيد الجهود الرامية لقيام المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، مطالبة حكومة الوفاق أن تدعم أي تفاعل إيجابي للمطالب الشعبية السلمية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة، في بيانها إلى دق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسي والبرلمانية، محذرة من تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون، بحسب البيان. كما طالبت المنظمة، السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، وضمان حرية التظاهر بما في ذلك السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية.

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