دوريات النجدة بجالو تضبط 3 أشخاص يحملون سلاح ناري

أفاد رئيس وحدة الإعلام بمديرية أمن جالو، نائب ضابط – حسن علي عوض – ان دوريات قسم شرطة النجدة بمديرية أمن جالو، المتمركزة في البوابة الجنوبية للمدينة، تمكنت من ضبط 3 أشخاص مدنيين يحملون الجنسية الليبية، وبحوزتهم سلاح ناري.

وأوضح رئيس وحدة الإعلام، في تصرح خاص لـ ” بوابة افريقيا الاخبارية “، اليوم الجمعة، ان السلاح “عبارة عن (3 بنادق و مسدس)، بالإضافة إلى مواد يشتبه أن تكون مخدرة وانه على الفور تم فتح محضر ضبط “.

مشيراً، إلى ان مديرية أمن جالو باشرت منذ فترة في تطبيق الخطة الأمنية رقم ( 2 ) لسنة 2019.