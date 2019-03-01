بالصور.. الجيش يدخل البركت بالترحيب

بخطى ثابتة تتقدم قوات الجيش الوطني صوب مدن الجنوب ومناطقه لتحريره من المرتزقة الذين أفسدوا الحياة على أهلها المسالمين ومن مدينة إلى أخرى تدخل قوات الجيش إلى منطقة البركت والأهالي يرحبون بذلك.

وعلى عكس ما يشاع فقد تحدثت الصور التي وثقتها عدسة 218 هناك عن ما يقوم به الجيش وما يلاقيه من ترحيب من قبل أهالي الجنوب من انطلاق عملية تحرير الجنوب منتصف يناير الماضي.

عملية عسكرية تؤتي أكلها بتحرير عديد المدن والمناطق، إضافة إلى تأمين الحدود الليبية مع الدول المجاورة لتحد من العمليات الإرهابية التي كانت تنتهجها عصابات الخطف والقتل والتهريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية