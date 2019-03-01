ليبيا تبحث الدعم الأممي لحقوق الإنسان

ناقش الاجتماع الثالث لفريق العدل وحقوق الإنسان بوزارة العدل في حكومة الوفاق آلية التنسيق الدولي للتعاون الفني بين ليبيا والأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وركّز الاجتماع الذي عقد داخل مقر المعهد العالي للقضاء في العاصمة طرابلس على الأولويات التي سبق وأن اقترحتها وزارة العدل بحكومة الوفاق في مجال حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.

كما تطرق المجتمعون إضافة إلى تلك المواضيع إلى مصفوفة المشاريع وجملة برامج التعاون المقترحة لدعم منظومة العدالة الجنائية التي من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال إنجازها خلال العام الحالي.

يشار إلى أن الاجتماع التشاوري قد انعقد بحضور فريق العدل وحقوق الإنسان وفريق ممثل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية