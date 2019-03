وفد “تعليم الوفاق ” يزور جامعة ستوكولهوم والمعهد السويدي

المتوسط:

قام وفد من وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني ضم المهندس عادل جمعة و مدير إدارة الملحقات وشؤون الموفدين د.محمد العتوق، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم د.عبد المنعم أبو لائحة بزيارة لجامعة ستوكولهوم احدي الجامعات المعتمدة لدي الوزارة ضمن (300) جامعة المقترح إيفاد الطلبة لها .

وشهدت الزيارة متابعة أقسام الجامعة وفروعها والتنسيق بخصوص الاليات المتبعة من قبل الجامعة لقبول طلبة جدد في برامج الدراسات العليا.

كما زار المعهد السويدي المختص بالتنسيق مع الجامعات السويدية بشان المنح الدراسية وقد أبدى جميعهم الرغبة الجادة في التعاون مع الوزارة في تنفيذ برامجها.

