عودة 322 مصريا من ليبيا وعبور 338 شاحنة عبر منفذ السلوم

المتوسط:

أعلن اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح بمصر ، عودة 322 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري منهم 285 سافروا بصورة شرعية و37 بصورة غير شرعية، وعبور 368 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير الأمن ، خلال بيان له اليوم الجمعة ، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1624 شخصا عبر المنفذ منهم 284 مصريا و1340 ليبيا.

وأضاف نصر، ” أنه تم أيضا إنهاء إجراءات مغادرة 154 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 184 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري”.

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