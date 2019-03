المتوسط:

كشف الإعلامي عمرو أديب عن تبرع رئيس التجمع الليبي الديمقراطي ورجل الأعمال حسن طاطاناكي بمبلغ يقدر بمليون جنيه لصالح مصابي وأسر ضحايا حادث تصادم القطار في محطة السكة الحديد بمصر .

وقال أديب ، في برنامجه ” الحكاية ” الذي يعرض على قنوات ام بي سي اليوم الجمعة ،” أن رجل الأعمال الليبي حسن طاطاناكي من رجال الأعمال الذين عاشوا في مصر لفترات كبيرة ولذلك قرر التبرع بمليون جنيه لصالح مصابي وأسر ضحايا حادث تصادم القطار في محطة مصر”.

والجدير بالذكر أن القاهرة قد شهدت حادث أليم نتج عنه وفاة وإصابة العشرات نتيجة تصادم القطار في محطة السكة الحديد في القاهرة ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مفزعة لمشاهد اشتعال النيران في ضحايا الحادث أثناء تصادم عربة القطار.

The post عمرو أديب يعلن تبرع ” طاطاناكي ” بمليون جنيه لصالح مصابي وأسر ضحايا حادث القطار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية