الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بلقاء السراج وحفتر في أبوظبي

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باللقاء الذي جرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية الممثل الخاص له في ليبيا، غسان سلامة، وضم كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأثنى غوتيريش على الطرفين لما أحرزاه من تقدم، لاسيما الاتفاق على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، من خلال إجراء انتخابات عامة، إضافة إلى الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد، وتوحيد مؤسساتها.

وتطلع الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحقيق مزيد من التقدم، بناء على ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع، وبدعم من المجتمع الدولي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد كشفت عن أن رئيس البعثة الأممية، غسان سلامة، عقد الأربعاء الماضي اجتماعا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حضره رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

واتفق الطرفان بحسب صفحة البعثة في الفيس بوك، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، من خلال انتخابات عامة، وعلى الحفاظ على استقرار ليبيا، وتوحيد مؤسساتها.

وفي وقت سابق قال محمد السلاك، الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن رئيس المجلس فائز السراج، سيجري زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة الإثنين الماضي.

وتأتي زيارة السراج إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب انتهاء القمة العربية المنعقدة في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

من جانبه أكد مصدر من داخل المجلس الرئاسي لقناة ليبيا بانوراما وصول السراج لأبوظبي، مشترطا خضوع المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية.

وذكر المصدر أن الإمارات وافقت على ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية، تحت سلطة رئيس المجلس الرئاسي، وأن الأطراف الدولية ترفض استخدام حفتر لورقة الجنوب في صفقات سياسية.

وأضاف المصدر أن سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا بيتر بودي، قد أبلغ حفتر بموقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق، وضرورة خضوع الجيش للسلطة المدنية.

وكشف المصدر أن ثمة مؤشرات برفض حفتر لقاء السراج، بعد اشتراط الأخير لخضوع الجيش للسلطة المدنية.

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