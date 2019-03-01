اخبار ليبيا الان

ترحيب دولي بعد لقاء حفتر والسراج.. واستئناف “الشرارة”

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّبت كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، باللقاء الأخير الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في أبوظبي.

وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك، دعمها القوي للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة لإنهاء حالة الإنقسام في ليبيا والسعي لإيجاد حلول للأزمات والتمهيد للانتخابات المقبلة.

وأشار البيان أن الدول الأربع، فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، ترحّب باستئناف إنتاج النفط  في حقل الشرارة، مشيرة أن الموارد الليبية يجب أن تبقى تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك