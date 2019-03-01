وزير داخلية إيطاليا : نرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا والإرغام في تحديد موعد الانتخابات

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على أنه لا ينبغي أن تكون هناك أية “تدخلات أجنبية أو أي إرغام” بشأن تحديد آجال الانتخابات القادمة في ليبيا.

وجاء ذلك في لقاء سالفين مع نظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، الذي تركز في “الحوار والتعاون بين البلدين، الاستقرار السياسي لليبيا ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب”

وتم خلال الاجتماع القاء النظر على “جميع المبادرات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية وبشكل خاص، من قبل وزارة الداخلية، من أجل مراقبة أكثر فعالية للسواحل الليبية”.

الوزير سالفيني، حسبما أفادت مصادر في وزارة الداخلية الايطالية، أعرب عن “ارتياحه الكبير للعلاقات القائمة مع ليبيا،”، مؤكدا “الالتزام بتعزيز جميع أشكال التعاون.

وبشأن الدعم الإيطالي، نوهت وزارة الداخلية بأنها نفذت دورتين تدريبيتين من أصل ستة مقررات لخفر السواحل الليبي؛ وأعادت تشغيل ثلاثة زوارق دورية طولها 14 متراً؛ وأكملت إصلاح أربعة زوارق دوريات (اثنان بطول 35 مترا ، 22 مترا و28 مترا)، وسيتم تسليم الزوارق بعد تدريب الأطقم المعنية.

وأعلنت وزارة الداخلية في إيطاليا عن إطلاق مناقصة أوروبية لتوريد 20 قاربًا مطاطياً لصالح السلطات البحرية الليبية.

كما أعربت وزارة الداخلية عن إستعداد إيطاليا لتزويد ليبيا بعشر حافلات و 14 سيارة إسعاف و 30 سيارة (إس يو في). كما أن هناك برنامج لتزويد الجانب الليبي بأدوات للتصدي لمهربي البشر، (كأجهزة للتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها) وتعتزم إيطاليا أيضا إنشاء غرفة عمليات وشبكة إذاعية لإتصالات القوات الامنية الليبية.

آكي

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